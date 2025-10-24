Промоутер Ітауми: «Деякі боксери хочуть грошей, як за бій з Усиком чи Ф’юрі»
Френк Воррен розповів, з якими проблемами доводиться стикатися під час пошуку суперника
44 хвилини тому
Британський промоутер Френк Воррен розповів про складнощі з пошуком суперника для перспективного боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО). Слова наводить The Ariel Helwani Show.
За словами Воррена, переговори тривають, однак багато потенційних опонентів вимагають гонорари, співмірні з тими, які отримують за бої проти зірок рівня Олександра Усика (24-0, 15 KO) чи Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).
Деякі бійці просять гроші, які ми платимо за поєдинки з Усиком або Ф’юрі. А Ітаума має лише 13 боїв. Ми ведемо переговори, але це непросто. Наступний суперник має бути з топ-10 і достатньо сміливим, щоб вийти проти нього.
