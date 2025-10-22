«Він нокаутує». Бріггс про можливий бій Усика та Ітауми
Американський боксер похвалив Мозеса за його ефективність у ринзі
18 хвилин тому
Фото: Getty Images
Американський боксер-ветеран Шеннон Бріггс поділився думками щодо можливого поєдинку в надважкій вазі між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO).
В інтерв’ю FightHype Шеннон зазначив, що вражений перспективами молодого боксера:
Так, я в захваті. Чекаю на бій із нетерпінням. Це щось нове. Він робить свою справу й нокаутує всіх суперників, яких йому ставлять. Ми хочемо бачити більше — ось і все.
При цьому Бріггса запитали, чи зараз саме час для зустрічі Ітауми з Усиком, проте він поки не дав однозначної відповіді.
Промоутер Джошуа відповів, чи відбудеться бій між Усиком та Ітаумою.