Промоутер Ломаченка та Ф’юрі назвав найкращого бійця в історії хевівейту
Арум виділив Мухаммеда Алі
38 хвилин тому
Фото: Top Rank
Культовий американський промоутер Боб Арум в інтерв’ю Reuters назвав найкращого бійця в історії надважкої ваги. Функціонер не здивував, виділивши легенду минулого століття Мухаммеда Алі:
Ви повинні розуміти, Алі був найвидатнішим бійцем у світовій історії, безумовно, найвидатнішим хевівейтером. Жоден надважковаговик ніколи не міг рухатися так, як він. Жоден боєць надважкої ваги не міг завдавати ударів з різних кутів, як він.
Відомий боксер, якого Алі вважав рівним собі.
Поділитись
Матеріали по темі
«Як казав Мухаммед Алі…» Льюїс назвав головну проблему Усика перед реваншем з Дюбуа
близько 2 місяців тому