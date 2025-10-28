Промоутер Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) Френк Воррен відреагував на слова менеджера Олександра Усика (24-0, 15 KO) при зниклу зацікавленість до поєдинку з британцем. Функціонера цитує vringe.com:

До бою вони говорили інакше – обіцяли дати бій переможцю. Тут все просто. У WBO вже замовили обов'язковий захист. Тож тепер Усику вирішувати. Він має три варіанти: битися, відмовитися від титулу або дочекатися, коли його позбавлять пояса. Сподіваюся, що він дасть бій. Тому що вони заповнять стадіон Вемблі. Бій Паркер – Вордлі зібрав гарну касу. Тож у нас буде класний бій.

У Вордлі крута плюха. Він показав це у 19 із 20 проведених поєдинках. Він завжди позаду на суддівських картах, але йому завжди вдається зробити це. Фабіо заслужив бій з Усиком. Вони заповнять Вемблі.