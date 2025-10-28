Паркер після поразки від Вордлі оцінив шанси Фабіо у поєдинку з Усиком
Джозеф сумнівається, що українець британцю по зубах
близько 3 годин тому
Фото: Twitter
Ексчемпіон світу Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поділився думками щодо потенційного поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Слова новозеландця наводить fightnews.info:
Не впевнений, що він зможе перемогти Усика. Якщо бій таки відбудеться, ми побачимо, як воно буде, але я відчував, що вів за очками. Як сказав Енді, він має цей вирівнювач – удар, який може все змінити. Після бою я почував себе нормально, хотів продовжувати. Я хочу повернутись у ринг.
Промоутер Вордлі вже назвав терміни проведення поєдинку Фабіо з Усиком.
Матеріали по темі
«Лише один вище Усика». Кроуфорд назвав найвеличнішого важковаговика всіх часів
близько 13 годин тому