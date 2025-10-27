Денис Сєдашов

Непереможний британський суперважковаговик Фабіо Вордлі (20–0–1, 19 КО) висловився про можливий бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО, наголосивши, що не має страху перед українцем і вірить у власні сили. Слова наводить The Ring.

Не можна недооцінювати, наскільки він хороший як боксер і який у нього величезний талант. Але зрештою я вірю в себе. Мені байдуже, хто він такий. У рингу він — просто людина навпроти, у якої дві руки, так само як і в мене. І я впевнений, що можу перемогти будь-кого, хто виходить зі мною в ринг. Фабіо Вордлі

Раніше британський промоутер Френк Воррен підтвердив, що поєдинок Усика з Вордлі є одним із реальних варіантів для українця.