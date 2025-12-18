Промоутер Вордлі: «Усику доведеться проводити обов’язкові захисти»
Воррен натякнув, що українець може втратити не тільки пояс WBO
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Промоутер Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) Френк Воррен заявив, що у британця немає проблем з пошуком суперників на тлі отримання титулу WBO від Олександра Усика (24-0, 15 KO). Функціонера цитує vringe.com:
Варіантів у Фабіо багато. Безліч бійців жадають бою за чемпіонський титул. А тим часом Усику доведеться проводити обов'язкові захисти за іншими версіями. Я зараз не згадаю, хто там наступний у черзі.
Нагадаємо, що у Криму відібрали майно Усика.
