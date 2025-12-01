Зірковий боксер Раян Гарсія заявив, що відмовився від поєдинку з Джейком Полом та назвав причини. Американця цитує fightnews.info:

Я не погодився на бій з Джейком Полом, тому що у мене був запланований поєдинок з Маріо Барріосом. Мені пропонували 20 мільйонів. Але я погодився побитися з Барріосом за меншу суму, щоби все вам показати. І бій з Полом – це дурне протистояння. Він важить 100 кілограмів, чорт забирай.

Вболівальники не думатимуть, що я хороший, якщо тільки я його не нокаутую. Як я нокаутую 100-кілограмового чувака, який вміє боксувати? Так, я міг би спіймати його, але він намагався побитися в 12-унцових рукавичках. Я хочу побитися в 8-унцових. Дозвольте мені надіти 8-унцові рукавички. А він тоді може битися у 12-унцових. Це справедливо. На твоїй стороні вага, а на моїй – чотири унції ваги рукавичок.