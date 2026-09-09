Раян Гарсія не прийшов на битву поглядів з Бенном, титульний бій відбудеться 12 вересня
Скандальний американець вирішив зробити шоу
Володар титулу WBC у напівсередньому дивізіоні Раян Гарсія (24-2, 20 КО) пропустив заплановану битву поглядів з британцем Конором Бенном (24-1, 14 KO) напередодні їхнього поєдинку на шоу в Лас-Вегасі.
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«Хлопці, перепрошую за те, що Раян робить те, що й завжди».
Батько Конора, Найджел Бенн, вийшов до журналістів разом із сином.
Натомість Раян виклав у соцмережах фото, на якому грає у відеоігри.
«Я тут чудово відпочиваю, поки Конор марнує час, приходячи на битву поглядів. Йди назад у сауну, тобі ще треба смажитися з усіх боків, ковбаско».
Бій пройде 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.
Раян Гарсія та Бенн провели дебютну дуель поглядів перед боєм на шоу в Лас-Вегасі
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