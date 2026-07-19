Раян Гарсія та Бенн провели дебютну дуель поглядів перед боєм на шоу в Лас-Вегасі
Американець буде захищати титул у напівсередній вазі
близько 2 годин томуПідписатися в
Гарсія і Бенн / Фото - Yahoo
Володар титулу WBC у напівсередньому дивізіоні американець Раян Гарсія (24-2, 20 КО) та британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) провели дебютну битву поглядів.
Поєдинок пройде 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.
Трансляцію заплановано на Paramount+ та DAZN (у Великій Британії та Ірландії).
Бенн є обовʼязковим претендентом на титул Раяна та має контракт з Zuffa Boxing Дейни Вайта.
У ніч на 12 квітня Конор переміг одностайним рішенням суддів Реджиса Прогрейса (30-4, 24 КО).
Раян 22 лютого здобув чемпіонський пояс WBC, перемігши Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО) одноголосним рішенням суддів.
Раніше Бенн відповів, чи може підійнятися в дивізіон Альвареса.
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