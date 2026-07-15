Офіційно: Раян Гарсія проведе бій проти Конора Бенна
Поєдинок відбудеться 12 вересня
близько 1 години томуПідписатися в
Оголошено поєдинок між чемпіоном світу WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією (24-2, 20 КО) та обов’язковим претендентом Конором Бенном (24-1, 14 KO).
Бій відбудеться 12 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (США).
Трансляцію події забезпечать платформи Paramount+ та DAZN (у Великій Британії та Ірландії).
Бенн є клієнтом компанії Zuffa Boxing Дейни Вайта.
Сіренко пояснив вибір Zuffa Boxing: «Буде як в UFC — найкращі проти найкращих».
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