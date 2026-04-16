Раян Гарсія анонсував поєдинок проти скандального британця
Бій відбудеться на шоу у Лас-Вегасі
близько 3 годин тому
Раян Гарсія / Фото - DAZN
Володар титулу WBC у напівсередньому дивізіоні американець Раян Гарсія (24-2, 20 КО) анонсував поєдинок проти зіркового британського боксера Конора Бенна (24-1, 14 KO).
«Це буде в серпні. Ми проведемо це у Вегасі.
Його звати Конор Бенн. Він із Великої Британії. Так, хлопці, Конор отримає по повній».
11 квітня Конор переміг одноголосним рішенням суддів колишнього чемпіона світу Реджіса Прогрейса.
Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх готує серію мегафайтів за участю головних зірок світового боксу.
