Американський боксер напівсереднього дивізіону Раян Гарсія (24-2, 20 КО) для The Warroom on Showbizz’s розповів, що хоче провести поєдинок проти чемпіона WBC Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

«Не казав цього публічно, але я хочу бій проти Маріо Барріоса. Я збираюся зробити це.

Якщо хочеш заробити хороші гроші, давай зробимо це. Я зможу використовувати це, щоб провести потім бій з Ромеро або Менні. Якщо Пак’яо переможе його, тоді я маю битися з ним для об’єднання поясів. Я лише знаю, як працюють гроші».