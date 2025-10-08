Раян Гарсія захотів забрати титул у колишнього суперника Пак’яо
Скандальний американець знайшов собі «жертву»
близько 1 години тому
Американський боксер напівсереднього дивізіону Раян Гарсія (24-2, 20 КО) для The Warroom on Showbizz’s розповів, що хоче провести поєдинок проти чемпіона WBC Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).
«Не казав цього публічно, але я хочу бій проти Маріо Барріоса. Я збираюся зробити це.
Якщо хочеш заробити хороші гроші, давай зробимо це. Я зможу використовувати це, щоб провести потім бій з Ромеро або Менні. Якщо Пак’яо переможе його, тоді я маю битися з ним для об’єднання поясів. Я лише знаю, як працюють гроші».
У травні 2025 року Роландо Ромеро здобув перемогу над Гарсією одноcтайним рішенням суддів.
У липні Менні Пакʼяо провів унічию бій з Барріосом за титул WBC у напівсередній вазі.
Раніше Гарсія заявив, що Геннадій Головкін не гідний місця в Залі боксерської слави.