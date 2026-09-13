Раян Гарсія знищив Бенна у титульному бою на шоу в Лас-Вегасі
Американець захистив пояс WBC у напівсередній вазі
В ніч на 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі відбувся поєдинок між володарем титулу WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією (26-2, 21 КО) та претендентом Конором Бенном (25-2, 14 KO).
Перемогу технічним нокаутом у 2-му раунді здобув американець. Спочатку він відправив британця у нокдаун, а згодом змусив рефері зупинити бій, коли Бенн опинився біля канатів і практично перестав відповідати на удари.
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Для Гарсії це перший вдалий захист після завоювання титулу у бою против Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО) в лютому.
Для Бенна – друга поразка в останніх чотирьох поєдинках. У 2025-му він обмінявся перемогами з Крісом Юбенком, а у квітні переміг Реджиса Прогрейса.
Нагадаємо, напередодні Раян Гарсія не прийшов на битву поглядів з Бенном.
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