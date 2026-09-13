Володимир Кириченко

В ніч на 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі відбувся поєдинок між володарем титулу WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією (26-2, 21 КО) та претендентом Конором Бенном (25-2, 14 KO).

Перемогу технічним нокаутом у 2-му раунді здобув американець. Спочатку він відправив британця у нокдаун, а згодом змусив рефері зупинити бій, коли Бенн опинився біля канатів і практично перестав відповідати на удари.