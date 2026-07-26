Французький боксер Ленні Патрач (8-1-1, 5 КО) вважає, що рефері передчасно припинив його поєдинок проти олімпійського чемпіона Олександра Хижняка (2-0, 2 КО).

Попри це, 20-річний спортсмен у своєму Instagram визнав перевагу українця та подякував вболівальникам за підтримку:

Дякую всім, хто дивився бій і підтримував мене здалеку. Зі мною все добре. Я лише побував у невеликому нокдауні. Рефері зупинив бій трохи зарано, але це все одно не змінило б його результат.

Ми пішли на ризик, погодившись битися з олімпійським чемпіоном. Сьогодні він був кращим за мене.

Протягом цього тижня я здійснив свою мрію — відчув, як це, жити життям зірки, зустрічатися з людьми, бути частиною великої події.

Мені лише 20 років. Я вийшов у ринг проти боксера, який має на 11 років більше досвіду, є першим номером світового рейтингу та провів понад 500 боїв. Водночас я вважаю, що в професійному боксі вже маю більше досвіду, ніж він.

Але реальність дала про себе знати. Я не шкодую, що прийняв цей бій. Ми повернемося ще сильнішими. У цьому поєдинку я дозволив емоціям узяти гору через нестачу досвіду.

Ми ризикнули — цього разу не вийшло. Тепер настав час заслуженого відпочинку, після якого ми повернемося ще сильнішими.