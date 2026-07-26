«Рефері зупинив бій трохи зарано»: Патрач відреагував на поразку від Хижняка
Українець здобув перемогу у другому раунді
24 хвилини томуПідписатися в
Французький боксер Ленні Патрач (8-1-1, 5 КО) вважає, що рефері передчасно припинив його поєдинок проти олімпійського чемпіона Олександра Хижняка (2-0, 2 КО).
Попри це, 20-річний спортсмен у своєму Instagram визнав перевагу українця та подякував вболівальникам за підтримку:
Дякую всім, хто дивився бій і підтримував мене здалеку. Зі мною все добре. Я лише побував у невеликому нокдауні. Рефері зупинив бій трохи зарано, але це все одно не змінило б його результат.
Ми пішли на ризик, погодившись битися з олімпійським чемпіоном. Сьогодні він був кращим за мене.
Протягом цього тижня я здійснив свою мрію — відчув, як це, жити життям зірки, зустрічатися з людьми, бути частиною великої події.
Мені лише 20 років. Я вийшов у ринг проти боксера, який має на 11 років більше досвіду, є першим номером світового рейтингу та провів понад 500 боїв. Водночас я вважаю, що в професійному боксі вже маю більше досвіду, ніж він.
Але реальність дала про себе знати. Я не шкодую, що прийняв цей бій. Ми повернемося ще сильнішими. У цьому поєдинку я дозволив емоціям узяти гору через нестачу досвіду.
Ми ризикнули — цього разу не вийшло. Тепер настав час заслуженого відпочинку, після якого ми повернемося ще сильнішими.
Нагадаємо, бій у Джидді завершився у другому раунді достроковою перемогою Хижняка.
Хижняк здобув другу перемогу на професійному рингу.
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