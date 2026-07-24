Хижняк виявився легшим за Патрача на церемонії зважуванні перед боєм
Для українця це буде другий бій на професійному рингу
близько 2 годин томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) та французький напівважковаговик Ленні Патрач (8-0-1, 5 КО) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні очного поєдинку.
Результати зважування:
Олександр Хижняк – 78,47 кг
Ленні Патрач – 79,74 кг
Бій відбудеться 25 липня в андеркарді головної події вечора — протистояння колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).
Для українського олімпійського чемпіона це буде другий поєдинок на професійному рингу.
Хижняк прибув до Саудівскої Аравії, де відбудеться його бій на шоу Джошуа – Пренга.
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