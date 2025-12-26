Джейк Пол: «Міць Джошуа мене не здивувала»
Блогер заявив, що не збирається завершувати з боксом
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Джейк Пол після поразки від Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) оцінив потужність британського ексчемпіона у надважкій вазі. Американця цитує fightnews.info:
Я лежав на настилі і подумав: «Гарний був удар». Якщо чесно, (його міць) мене не здивувала. Але мою щелепу він здивував.
Я повернуся в ринг. Я візьму трохи часу, щоб підтримати Ютту Леєрдам на Олімпіаді.
