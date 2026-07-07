Володимир Кириченко

Володар титулу WBA у напівсередньому дивізіоні Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) і колишній чемпіон світу в легкій та першій напівсередній вагових категоріях Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) узгодили проведення титульного бою 22 серпня. Про це повідомляє ESPN.

Бій відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Поєдинок буде доступний у форматі PPV на платформах Prime Video та DAZN.

На кону бою стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі, який належить Ромеро.

У травні 2025-го Роландо переміг Раяна Гарсію одностайним рішенням суддів.

Лопес у лютому програв Шакуру Стівенсону в бою за титул WBO у першій напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося, що Лопес і його команда уклали угоду безпосередньо з DAZN.