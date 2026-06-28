Володимир Кириченко

Володар титулу WBA у напівсередньому дивізіоні Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) і колишній чемпіон світу в легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) домовилися про поєдинок. Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Поєдинок попередньо запланований на 22 серпня в Лас-Вегасі.

На кону бою стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі, який належить Ромеро.За інформацією джерел, Лопес і його команда уклали угоду безпосередньо з DAZN.

Сам Лопес під час трансляції підтвердив, що його наступним суперником стане Ромеро.

Rolly Romero and Teofimo Lopez have agreed to a deal to fight for Romero’s WBA welterweight title, sources tell The @ringmagazine.



The fight is being targeted for Aug. 22 in Las Vegas. Lopez and his team did the deal directly with DAZN, sources said. Lopez confirmed tonight on… pic.twitter.com/akZRodsVhT — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 28, 2026

У травні 2025-го Роландо здолав Раяна Гарсію одностайним рішенням суддів.

Лопес у лютому програв Шакуру Стівенсону в бою за титул WBO у першій напівсередній вазі.

Раніше батько Лопеса звинуватив сина в поразці від Стівенсона.