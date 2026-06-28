Лопес і Ромеро проведуть бій наприкінці літа
Поєдинок попередньо запланований в Лас-Вегасі
16 хвилин томуПідписатися в
Володар титулу WBA у напівсередньому дивізіоні Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) і колишній чемпіон світу в легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) домовилися про поєдинок. Про це повідомляє Майк Коппінджер.
Поєдинок попередньо запланований на 22 серпня в Лас-Вегасі.
На кону бою стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі, який належить Ромеро.За інформацією джерел, Лопес і його команда уклали угоду безпосередньо з DAZN.
Сам Лопес під час трансляції підтвердив, що його наступним суперником стане Ромеро.
У травні 2025-го Роландо здолав Раяна Гарсію одностайним рішенням суддів.
Лопес у лютому програв Шакуру Стівенсону в бою за титул WBO у першій напівсередній вазі.
Раніше батько Лопеса звинуватив сина в поразці від Стівенсона.