росія та білорусь стали членами World Boxing
Окрім країн-агресорів до організації приєдналися ще вісім держав
близько 2 годин тому
Виконавча рада World Boxing включила росію та білорусь до переліку країн-членів. Повідомляє пресслужба організації.
Разом із ними до організації приєдналися ще вісім держав: Кіпр, Мозамбік, Ніуе, Папуа-Нова Гвінея, Танзанія, Тонга та Замбія. Наразі структура об’єднує 168 національних федерацій.
Очікується, що боксери з країн-агресорів отримають нейтральний статус і виступатимуть як індивідуальні атлети без прапора та національного гімну.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04