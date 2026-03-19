Дебютний гол Баптістелли допоміг Металісту 1925 перемогти СК Полтаву
Ще один м'яч у складі переможців забив Ітодо
близько 3 годин тому
Металіст 1925 здобув домашню перемогу над СК Полтава у матчі 21-го туру Української Прем’єр-ліги.
Рахунок у поєдинку було відкрито наприкінці першої половини гри. Петер Ітодо відзначився голом у роздягальню. Одразу після перерви господарі подвоїли перевагу — Кауан Баптістелла забив свій дебютний м’яч у складі Металіста 1925.
УПЛ. 21-й тур
Металіст 1925 – СК Полтава – 2:0
Голи: Ітодо, 45+2, Баптістелла, 50
Металіст 1925 має в активі 34 очки та продовжує посідати п’яту сходинку в УПЛ. СК Полтава з 9 балами залишається на останньому місці турнірної таблиці.
