російський надважковаговик арсланбек махмудов (21-2, 19 KO) висловився про бій з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Бійця цитує fightnews.info:

Тепер уболівальники напевно знають мене трохи краще. Дейв Аллен – герой в Англії, люди дуже люблять його. Я бачу це. Перед нашим з ним боєм я сказав: «Хлопці, ви полюбите мене». Я вважаю, що безперечно придбав тут нових фанатів.

11 квітня ми поб'ємося в Англії, але не всі на цьому стадіоні вболіватимуть за Тайсона Ф'юрі. Деякі британські фанати підтримуватимуть мене. Я в цьому певен.

Тайсон Ф’юрі має велике ім'я в боксі. Він легенда. Він побив Володимира Кличка та шокував тієї ночі весь світ. Він перемагав справжніх гігантів у боксі. Має гарну історію, але зараз мій час. Настав час побити його, обернути ситуацію собі на користь і написати власну історію.