«Він так само небезпечний, як Дюбуа»: Тайсон Ф’юрі оцінив свого наступного суперника
Циганський король оцінив шанси махмудова та назвав умови, за яких він готовий вийти на переможця пари Вордлі — Дюбуа
близько 4 годин тому
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі, британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), заявив, що не має проблем із мотивацією перед поверненням у ринг.
Свій наступний бій Циганський король проведе проти представника рф арсланбека махмудова (21-2, 19 КО). Слова наводить BoxNation.
Не забігаючи наперед і не списуючи з рахунків мого суперника арсланбека махмудова, який так само небезпечний, як і Фабіо Уордлі з Деніелом Дюбуа, скажу, що такий бій (проти переможця) безумовно був би мені цікавий. Його цілком реально організувати, тому що ми всі перебуваємо в одній промоутерській компанії. Ми виступаємо під одним прапором, тож такі поєдинки, гадаю, можна влаштувати досить легко.
