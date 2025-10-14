Рой Джонс назвав найбільше помилку у кар’єрі
Американець вважає, що уникни її, ніхто би не сумнівався у його статусі як найкращого боксера в історії
27 хвилин тому
Фото: Instagram
Легендарний боксер Рой Джонс-молодший зізнався, що вважає помилкою продовжувати битися після перемоги над Антоніо Тарвером. Американець заявив, що інакше не було би жодних питань щодо найкращого бійця в історії. Джонса цитує secondout.com:
Якби я завершив кар'єру після того, як вперше переміг Антоніо Тарвера (у 2003 році), ми б не вели розмови про найвеличнішого бійця всіх часів. І нам досі не слід, бо факти є факти.
