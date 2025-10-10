Рой Джонс: «Ніхто не здатен перемогти Усика»
Легендарний боксер визнав, що українець не має рівних
26 хвилин тому
Легендарний американський боксер, член Зали слави Рой Джонс-молодший висловив величезну повагу до Олександра Усика (24-0, 15 KO).
В інтерв’ю виданню The Ring він заявив, що на сьогодні не бачить жодного суперника, здатного перемогти українця.
Зараз я не бачу нікого, хто міг би його перемогти. Найбільш імовірний претендент — Джозеф Паркер. Це єдиний бій, який може створити хоч якісь труднощі, тому що у Паркера є боксерські навички, швидкість рук, він уміє маневрувати, як легковаговик, і має тренера Енді Лі, який знає, що робить.
