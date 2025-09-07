Рой Джонс-молодший в інтерв’ю Talk SPORT висловився про виставковий поєдинок Майка Тайсона та Флойда Мейвезера:

Я буду чесним на 100%, я з тих хлопців, який нікого не ненавидить. Якщо вони збираються це зробити, зробити щось грандіозне для публіки та заробити на цьому гроші, я знімаю перед ними капелюха.

Ніколи не слід ненавидіти когось, хто заробляє гроші в цьому виді спорту, бо для цього цей вид спорту й існує. Дотепно, що вони оголосили про це на тижні всього цього хаосу, який у мене відбувається, і за тиждень до бою з Канело. Хтось сказав мені, що буде велике оголошення недалеко від бою Канело, і це сталося. Цей хтось мав рацію.