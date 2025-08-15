Рой Джонс – про поєдинок Ітауми з Усиком: «Не можна кидати його одразу до вовків»
Американець вважає, що юного проспекта потрібно підводити до такого рівня поступово
8 хвилин тому
Фото: K2 Promotions
Рой Джонс висловився з приводу потенційного поєдинку проспекта Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Американця цитує vringe.com:
Його скоро можна буде кинути у вогонь, але він не хоче, щоб його кидали в пекло. Усик зараз – це не вогонь, це справжній пекло. І ти не захочеш кидати молодого бійця у такий пекло. Потрібно просувати бійців у потрібному темпі, не можна кидати його одразу до вовків. А таке станеться, якщо вчинити так.
Нагадаємо, що Усик отримав травму в останньому поєдинку.