Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший для YouTube-канала ALL THE SMOKE FIGHT повідомив, що збирається допомогти колишньому володарю титулів у напівсередньому дивізіоні Ерролу Спенсу (28-1, 22 КО).

«Чимало людей люблять Еррола Спенса, тому що він абсолютно проста, дуже хороша людина. Власне, я їду до Далласа завтра, щоб трохи попрацювати з ним, і подивлюся, як у нього справи.

Подивлюся, чи можу допомогти йому повернутися, тому що я дійсно хочу побачити, як він знову сяде на того коня і поїде. Вболівальники хочуть це побачити. Я не обов’язково повинен бути його тренером. Я просто хочу допомогти йому почати. Якщо йому сподобається, круто.

Всі ми через таке проходимо. Тебе судять не за тим, як ти падаєш. Справа в тому, як ти піднімаєшся».