Рой Джонс закликав Кроуфорда перейти у нову вагу заради ще одного титулу
Член Зали слави вважає, що Теренсу слід перейти у середню вагу
близько 2 годин тому
Легендарний боксер і член Зали слави Рой Джонс-молодший поділився думкою про подальші кроки чемпіона світу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).
В інтерв’ю журналу The Ring Джонс зазначив, що американець має продовжити підкорювати нові вагові категорії та спробувати здобути титул у середній вазі (до 72,6 кг).
Я думаю, Кроуфорду варто перейти до 72,6 кг і стати чемпіоном світу ще й у цій вазі. Він уже перемагав у категоріях до 63,5 кг, 66,7 кг, 69,9 кг та 76,2 кг — тепер час закрити це коло. Це було б вогонь.
Рой Джонс: «Кроуфорд заслуговує більшої поваги, ніж Мейвезер».