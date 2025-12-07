Легендарний боксер Рой Джонс-молодший в інтерв’ю FightHype поділився думками про поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола:

Джейк битиметься зі справжнім бійцем. І якщо справжній боєць б'ється як має, то Джейк справді відправиться спати. Бо AJ показав проти Нганну, що він не один з тих хлопців, яких просто підбирають на вулиці та кажуть: «Я буду битися з Ентоні Джошуа».

Ні, AJ – олімпієць, AJ – колишній чемпіон світу, AJ – дворазовий чемпіон світу, з AJ не можна гратися. Якщо ти збираєшся битися з AJ, ти маєш мати правильне налаштування. Бо ж якщо ти не матимеш його, Ентоні точно це виявить.