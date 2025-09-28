Денис Сєдашов

Колишній тренер чемпіона світу у важкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) Малік Скотт запропонував організувати поєдинок між легендами футболу — Вейном Руні та Криштіану Роналду.

За його словами, такий «супербій» міг би стати подією світового масштабу та привернути нову увагу до боксу. Слова наводить CanadaCasino.

Бій Роналду проти Руні привернув би більше уваги до боксу, і я повністю за це. Малік Скотт

Він додав, що головне — насолоджуватися видовищем, а не просто критикувати його:

Просто отримуйте задоволення від карнавалу. Тут будуть відомі імена, які приваблять величезну аудиторію, і це могло б стати справжньою подією світового рівня. Малік Скотт

Легенда боксу: «Я нокаутую Ф’юрі, Усика та Джошуа».