Колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко в інтерв’ю WBN висловився про смерть легенди британського боксу Ріккі Хаттона:

Це було дуже несподівано. Я знаю, що він готувався повернутися на ринг. Я був шокований, коли прочитав новину про смерть Ріккі!

Я завжди був вдячний Ріккі за те, що він обрав мене суперником і дав мені можливість показати вболівальникам, що я також хороший боксер.

У мене лише найкращі спогади про Хаттона. Я поважав його до бою і після нього. Ми зустрічалися і добре спілкувалися – і ми також зустрілися знову після бою, коли він приїхав до Києва. Ріккі був відкритою людиною. Він був дуже скромним – у нього не було зіркової хвороби. З ним було легко спілкуватися. Його пам'ятатимуть як сильного бійця і дуже хорошу людину.