Шакур – в топ-3 рейтингу P4P від The Ring, Усик – на вершині
Японський монстр зберіг за собою другу позицію
22 хвилини тому
Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Володар титулів WBO та The Ring у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) піднявся на третю позицію.
31 січня Шакур переміг рішенням суддів колишнього абсолюта Теофімо Лопеса (22-2, 13 КО).
Чемпіон WBC, WBA та IBF у хевівейті українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) зберіг першу сходинку.
Рейтинг P4P від The Ring:
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3 (7). Шакур Стівенсон
4 (3). Джессі Родрігес
5 (4). Дмитро Бівол
6 (5). Артур Бетербієв
7 (6). Дзунто Накатані
8. Давід Бенавідес
9. Девін Хейні
10. Оскар Колласо
Раніше повідомлялося, що WBC готова санкціонувати бій між Усиком та кривдником китайського гіганта.