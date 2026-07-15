Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) поділився думками про поєдинок між ексчемпіоном світу в легкій вазі Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) та британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

«Не буду брехати – Ноукс, мабуть, один із найсильніших боксерів, з якими я коли-небудь зустрічався на ринзі у вазі до 135 фунтів.

У нього багато сили. Він може нокаутувати Берінчика».