Шакур відповів, чи зможе Ноукс нокаутувати Берінчика
Чемпіон світу бився проти британця
близько 2 годин томуПідписатися в
Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) поділився думками про поєдинок між ексчемпіоном світу в легкій вазі Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) та британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).
«Не буду брехати – Ноукс, мабуть, один із найсильніших боксерів, з якими я коли-небудь зустрічався на ринзі у вазі до 135 фунтів.
У нього багато сили. Він може нокаутувати Берінчика».
Нагадаємо, поєдинок між Берінчиком та Ноуксом відбудеться 29 серпня в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу пройде на O2 Arena в Лондоні.
Востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.