«Оновлений Берінчик повертається»: Красюк відреагував на анонс бою українця проти Ноукса
Поєдинок пройде 29 серпня
32 хвилини томуПідписатися в
Український промоутер Олександр Красюк прокоментував офіційне оголошення поєдинку між колишнім чемпіоном світу в легкій вазі Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) та британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).
Голова промоутерської компанії K2 Promotions повідомив, що протистояння відбудеться наприкінці літа у Великій Британії.
Оновлений Денис Берінчик повертається на ринг, щоб 29 серпня в Лондоні зустрітися з Семом Ноуксом.
Поїхали.
Красюк розповів про плани на Дениса Берінчика в 2026 році.