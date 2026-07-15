Володимир Кириченко

Відомий промоутер Олександр Красюк для Sport.ua прокоментував оголошення поєдинку ексчемпіона світу у легкому дивізіоні українця Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Денис повертається в ринг після тривалої паузи боєм проти Сема Ноукса. Чому вибір упав саме на британця?

«Так, дійсно, Денис повертається – суперновина. Після останнього поєдинку у США його здоров’я почало з ним розмовляти персонально і він був змушений взяти паузу – зробити капітальний ремонт. Зараз уже повертається повністю тюнінгований Денис Берінчик.

Сем Ноукс – це не новина. Насправді поєдинок проти цього британця мав відбутися ще раніше – розмови про це точилися ще роки два тому, але у підсумку цей бій відбудеться 29 серпня».

Бій Дениса проти Сема відбудеться в андеркарді поєдинку Ітаума – Хргович. Організувати бій Дениса в Лондоні – успіх?

«Організувати будь-який бій – це успіх. Провести й виграти бій – оце успіх, а організувати.... Боксер не має стосунку до організації бою – це робота промоутера.

Ми не могли організувати цей бій раніше тому, що Денис проходив «технічне обслуговування». Зараз він уже відновився і повним ходом кочегарить на результат».

Денис уже достатньо віковий боксер. Яка мотивація Берінчика продовжувати боксерську кар’єру?

«Та ми теж всі не молоді, чесно кажучи. І з часом молодшими не стаємо Мотивацією будь-якого боксера є перемога, а професійного боксера – перемога і суттєвий гонорар. Сподіваюсь, що для Дениса і одне, і інше буде видатним успіхом.

Дуже сподіваюсь, що зараз ми побачимо нову версію Дениса. Сподіваюсь, що цей поєдинок стане трампліном для завоювання титулу чемпіона світу.

Ми з Денисом говорили – він хоче повернутися на вершину, а я зроблю все необхідне для цього. Ми вже це проходили одного разу – пройдемо ще раз».

Нагадаємо, поєдинок між Берінчиком та Ноуксом відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні.