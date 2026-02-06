Шакур відповів на виклик Хейні провести очний бій
Стівенсон вирішив залишите загрозливе послання
близько 2 годин тому
Шакур Стівенсон / Фото - Yahoo
Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі американець Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) відреагував на виклик, кинутий йому співвітчизником володарем титулу WBО в напівсередньому дивізіоні Девіном Хейні (33-0, 15 KO).
Після перемоги Стівенсона в поєдинку проти Теофімо Лопеса Хейні заявив, що хоче битися з ним у найближчому майбутньому. У відповідь Шакур натякнув, що Хейні не слід розкидатися такими словами.
«Будь обережний зі своїми бажаннями. Просто все може статися».
Нагадаємо, WBC позбавила Стівенсона титулу чемпіона у легкій вазі.