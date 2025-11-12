Що зупинило Мейвезера від бою з Маргаріто? Легенда розкриває правду
Американський боксер зазначив, що потенційна небезпека поєдинку могла вплинути на його кар’єру
близько 1 години тому
Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер розповів, що відчув полегшення, коли уникнув зустрічі на рингу з колишнім чемпіоном світу Антоніо Маргаріто.
В інтерв’ю Fight Hype Мейвезер заявив, що ніколи не боявся «Тихуанського торнадо», але бій міг мати серйозні наслідки для його кар’єри:
Маргаріто постійно говорив, що я його боюся. Він дуже хотів цього бою, бив суперників у спеціальних рукавичках, і я радий, що Бог не допустив цієї зустрічі. Такі удари могли б створити хаос після завершення моєї кар’єри. Ми просто не мали сенсу виходити на ринг у той момент.
«Мейвезер не хоче цього бою». Хан — про можливий реванш Флойда і Пак’яо.
Поділитись