Шелестюк переміг Муньйоса та став володарем титулу WBO International
Український ветеран виграв одноголосним рішенням суддів
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Український боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 КО) переміг еквадорця Андреса Муньйоса (14-2-1, 10 КО).
Шелестюк на шоу в місті Манта (Еквадор) виграв бій Муньйоса одноголосним рішенням суддів за підсумком 10 раундів.
На кону бою стояв титул WBO International у напівсередньому дивізіоні.
Для Шелестюка це перший титул з 2016 року – тоді він був чемпіоном WBO NABO.
У листопаді 2025-го 40-річний українець переміг венесуельського боксера Ентоні Саеза.
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