Володимир Кириченко

Бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) в інтерв'ю ФБУ поділився спогадами про чоловічу збірну України з боксу, яка завоювала п’ять медалей на Іграх у Лондоні.

Всі називають ваше покоління боксерів «золотою» збірною, в чому головний секрет цієї команди?

«Я думаю, що немає секрету. Кожне покоління працювало і працює важко. У нас так склалось, що всі боксери з різних категорій: Олександр Усик – 91 кг, Василь Ломаченко – 57 кг, але при цьому всі ми могли виконувати одну роботу. Ми всі були фізично готові до цієї роботи. Просто так склалось, що талановиті хлопці зійшлись в один час, в різних вагових категоріях.

Ми виходили і вигравали. Ми мотивували один одного ставати кращими. Крім того, я думаю, що дуже впливає той факт, коли в залі вже є чемпіон. Ми поїхали в Мілан на чемпіонат світу-2009, і Вася Ломаченко виграв золото. Його золото стало першим в історії незалежної України на чемпіонаті світу.

Коли він став чемпіоном, багато хто зрозумів, що це можливо. Через два роки у нас вже було чотири золота на чемпіонаті світу і срібло Дениса Берінчика. Я думаю, що саме приклад Ломаченка підштовхнув нашу команду вийти на зовсім інший рівень».

Україна на Олімпійських іграх-2012 виграла два золота, срібло й дві бронзи. Ломаченко і Усик перемогли у вазі до 60 і 91 кг відповідно, Берінчик став срібним призером до 64 кг, а також Гвоздик і Шелестюк додали бронзові медалі до 81 і до 69 кг відповідно.

Нагадаємо, Шелестюк відповів, чи стане Ломаченко знову чемпіоном світу.