Став відомий суперник Шелестюка у бою за титул WBO International
Поєдинок пройде 8 серпня
Непереможений український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) дізнався ім'я суперника на свій наступний поєдинок.
Опонентом 40-річного українця у бою, який відбудеться 8 серпня в місті Манта (Еквадор), стане місцевий боксер Андрес Муньйос (14-1-1, 10 КО).
На кону цього протистояння стоятиме вакантний пояс чемпіона за версією WBO International у напівсередній вазі.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку в листопаді минулого року Шелестюк здолав венесуельця Ентоні Саеза (5-7-1, 4 КО).
Шелестюк оголосив дату наступного бою.
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