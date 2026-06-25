Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) в інтервʼю Федерації боксу України поділився думками щодо повернення в ринг колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Я був здивований, коли він завершив кар’єру. Як я чув, це через травму. Але тоді і зараз я впевнений, що він може побити багатьох із топ-10. До того ж, багато боксерів з його вагової категорії перейшли до моєї вагової, тож я навіть не знаю, хто там може йому скласти конкуренцію.

При добрих розкладах, якщо промоутер підбере йому правильно суперників, він легко стане чемпіоном світу. Але це можливо тільки, если травми не будуть заважати. Щоправда, цікаво, в якій вазі Василь буде боксувати, бо ми бачили фотографії з його скажімо спортивної пенсії, то там він важив мабуть як я десь, кілограмів 70.

З роками складніше скидати вагу, це впливає на організм. Але, якщо він відчуває, що може витримувати великі навантаження і тіло каже: «ти можеш», то я думаю, що він може стати чемпіоном світу знову.