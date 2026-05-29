Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився думками щодо можливого повернення на ринг колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО). Слова наводить Sport-express.ua.

Впевнений, що це цілком реально. Буде надзвичайно цікаво подивитися на його бокс після такої паузи. Думаю, бокс його ще просто не відпустив. Цілком можливо, що цей час пішов йому на користь. Після гарного відпочинку ми можемо побачити бійця, повного сил, енергії та спортивного голоду.

З його унікальним талантом, колосальним досвідом та самовіддачею на тренуваннях він має вагомі шанси у поєдинку з будь-яким суперником. Впевнений, що йому під силу знову завоювати чемпіонський пояс і замахнутися на звання абсолюта.