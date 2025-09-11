Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Григорій Дрозд для рашистських ЗМІ поділився своїми думками про те, як потрібно битися з українським абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Дрозд переконаний, що з українцем необхідно працювати в агресивній манері, як це робили Майріс Брієдіс і Дерек Чісора, а не намагатися перебезумовно перебезумовляти його.

«Потрібно не намагатися переграти його в чистому боксі. Приклад Дерека Чісори або Майріса Брієдіса показав: потрібен постійний тиск, робота по корпусу і вміння нав'язати бій на кожному сантиметрі рингу. Це має бути бійка, а не шахова партія».

Раніше у команді британського боксера заговорили про перемогу над Усиком.