Володимир Кириченко

Бен Девісон, тренер британського проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO), в інтерв'ю talkSPORT відповів на запитання про потенціал свого підопічного.

Наскільки хорошим може бути Ітаума? Чемпіоном світу?

«Так, це безсумнівно. Я не думаю, що ця країна коли-небудь виховувала найкращого боксера незалежно від вагової категорії. Не думаю, що є інший надважковаговик, якщо не говорити про Усика, і не думаю, що є інший британський надважковаговик, який має потенціал стати найкращим боксером у світі P4Р – ось що ми маємо, коли йдеться про Мозеса Ітауму».

Ви б не пішли на цей бій, якби раптом Усик сказав: «Добре, я візьму поєдинок з Мозесом»? Чи не зарано для нього, може ще потрібно провести 1-2 бої?

«Зараз багато розмов про те, який бій правильний для Усика. Я твердо вірю, що він повинен битися з цією людиною. Зараз немає нікого з кращими шансами перемогти Олександра, ніж Мозес Ітаума. Це те, що я щиро відчуваю».

Раніше Девісон заявив, що бій Усик – Ітаума підтримує голова Генеральної розважальної адміністрації Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, 17 серпня Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.