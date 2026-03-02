Мейвезер йде шляхом Усика: легендарний американець проведе бій проти зірки кікбоксингу
Бій відбудеться у червні в Афінах
близько 7 годин тому
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 KO) повернеться в ринг 27 червня 2026 року. 48-річний американець проведе виставковий поєдинок у Афінах (Греція) на Оака Арена. Слова наводить The Ring.
Суперником Мейвезера стане титулований грецький кікбоксер Майк Замбідіс. Очікується, що захід пройде під назвою Бій легенд.
Цей поєдинок стане етапом підготовки Мейвезера до офіційного повернення у професійний бокс. На 19 вересня заплановано його реванш проти Менні Пак’яо.
Пак’яо впевнений, що завдасть Мейвезеру першої поразки.
Поділитись