Брендон Мур, спаринг-партнер албанського боксера надважкого дивізіону Крістіана Пренги (20-1, 20 КО), для Sky Sports поділився очікуваннями від його поєдинку з британським ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (29‑4, 26 КО).

«Пренга зараз виглядає дуже добре на спарингах. Це буде досить видовищний бій. Я думаю, у нього є непогані шанси перемогти, і я думаю, що він більший за Джошуа. У Джошуа просто м’язова статура, але Пренга – більший хлопець.

Це буде важкий бій, але я думаю, що він зможе спіймати Джошуа так само, як це зробив Енді Руїс.

Це перший бій Ей Джея після перерви. У його житті було багато всього – я поважаю Ей Джея, але коли ти повертаєшся на ринг після довгої перерви, тобі заважає «іржа». Це не дрібниці.

Я сказав Прензі, що він має шанс всього життя. Має шанс, про який я б мріяв. Ей Джей – великий боєць, і він досяг неймовірних успіхів у боксі.

Але Пренга має можливість увійти в історію як боксер, який переміг майбутнього члена Залу слави. Все має бути ідеально. Він має все зробити бездоганно».