Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився на YouTube-каналі Daily Mail Boxing думками про релігійність свого колишнього суперника, ексчемпіона Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), та роль духовної сили у житті спортсмена.

Український боксер відзначив, що щоденні молитви британця є свідченням його серйозної духовної підготовки.

Він молиться щодня. Ей Джей молиться щодня. Для мене це дуже важливо. Це на першому місці. Тому що, коли у тебе є духовна сила... Твоя власна сила мала, але духовна – величезна. Бог – це батько всього світу. Бог каже, що якщо ти живеш добре – він допоможе і зробить твоє життя дивовижним. Якщо ти живеш погано, то він забере твою силу. І я думаю, що це справедливо. Працюєш — отримуєш. Не працюєш — не отримуєш. Олександр Усик

Усик – про звільнення поясів: «Я й надалі залишаюся чемпіоном».