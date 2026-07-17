Промоутер Джошуа назвав боксера, який переможе Гассієва, Дюбуа і Вордлі
Це кривдник підопічного президента Matchroom
близько 4 годин томуПідписатися в
Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн для IFLTV поділився думками про перспективи ексчемпіона світу у надважкій вазі Енді Руїса-молодшого (35-2-1, 22 KO).
«Я думаю, що він стане величезною загрозою для [надважкого] дивізіону. У нього величезна армія фанатів, він гучне ім’я і дуже хороший боєць.
Коли я дивлюся на поточну ситуацію у надважкій вазі, то звертаю увагу на чемпіонів. Гассієв – чемпіон за версією WBA, [Руїс] його переможе.
Я також вважаю, що він переможе Даніеля Дюбуа та [колишнього володаря титулу WBO] Фабіо Вордлі. Вірю, що він може здолати Агіта Кабаєла.
Не зрозумійте мене неправильно, він не боксував два роки, і його перший бій після повернення відбудеться на початку вересня, але я вірю, що він переможе цих хлопців».
Раніше Руїс підписав угоду з Matchroom Boxing.
Енді востаннє виходив на ринг у серпні 2024-го, його бій з Джарреллом Міллером завершився внічию.
4 вересня Руїс проведе поєдинок з Дамьяном Книбою.
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