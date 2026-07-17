Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн для IFLTV поділився думками про перспективи ексчемпіона світу у надважкій вазі Енді Руїса-молодшого (35-2-1, 22 KO).

«Я думаю, що він стане величезною загрозою для [надважкого] дивізіону. У нього величезна армія фанатів, він гучне ім’я і дуже хороший боєць.

Коли я дивлюся на поточну ситуацію у надважкій вазі, то звертаю увагу на чемпіонів. Гассієв – чемпіон за версією WBA, [Руїс] його переможе.

Я також вважаю, що він переможе Даніеля Дюбуа та [колишнього володаря титулу WBO] Фабіо Вордлі. Вірю, що він може здолати Агіта Кабаєла.

Не зрозумійте мене неправильно, він не боксував два роки, і його перший бій після повернення відбудеться на початку вересня, але я вірю, що він переможе цих хлопців».