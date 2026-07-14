Володимир Кириченко

Британський боксер у надважкому дивізіоні британець Девід Аллен (26-9-2, 20 KO) для Sun Boxing заявив, що поєдинок між його співвітчизниками ексчемпіонами світу у надважкій вазі Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відбудеться.

«Маріуш Вах – це польський я. Він не повинен зараз битися з Тайсоном Ф’юрі. Це жахливий бій. Тайсон Ф’юрі з якоїсь причини це зробить.

Але я б краще хотів його побачити з кимось на кшталт Пренги. Але Пренга небезпечний через свою невідомість. Він явно може бити, він молодий. Тому мені не дуже подобається ситуація з боєм проти Маріуша Ваха. Але це станеться, і, сподіваюся, все завершиться боєм Джошуа – Ф’юрі, але я все ще сумніваюся, що це станеться».

Чому ви сумніваєтеся?

«Я ніколи не думав, що це станеться. Не знаю. Просто не думаю, що це станеться. Ніколи не думав, що це станеться. Той, хто програє, втратить дуже багато».

Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року. Перед тим боксери проведуть проміжні поєдинки: Ентоні – проти Крістіана Пренги, Тайсон – проти Маріуша Ваха.

Раніше стало відомо, де Туркі хоче провести мегафайт між Джошуа та Ф'юрі.